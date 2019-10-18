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≡ В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37006
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют увеличить промежуток времени, в который запрещено нарушать тишину. Если сейчас за нарушение тишины штрафуют с 23.00 до 6 утра, то Минздрав предложил установить наказание за шум с 20.00 до 9 утра.
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§ alex_60
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тишина понятие относительное.
для одного работающий телевизор в соседнем доме спать не дает,
другому ходящие соседи с верхнего этажа.
да и частном секторе собаки гавкают всю ночь, петухи поют по утрам.
конечно есть нормы в дицибелах,
есть шумомеры, частотные анализаторы, коррелометры для измерения.
но по факту это то все фигня.
ну спел я песню в десять часов для души,и кто докажет что я превысил.
здесь больше к делающим ремонт днем и ночью относятся.
сверлят,штробят неделями.
таких да, можно засечь за преступлением.
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§ Butch
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одна поправка на "защиту" ленивых бездельников. Я ухожу на работу в 7 утра и возвращаюсь не раньше 8-ми вечера и если ещё желаю улучшить свой жилище или просто постирать одежду то тут же получу по рукам. Отлично!
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§ Vital
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8168
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.10.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня вешайтесь соседи. Я домой возвращаюсь . Уже всем обзвонил, народ ждёт и готов фестивалить. Нам до лампочки 20 часов. 8-)
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§ Сергей_я
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.10.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Я ухожу на работу в 7 утра и возвращаюсь не раньше 8-ми вечера и если ещё желаю улучшить свой жилище или просто постирать одежду то тут же получу по рукам. Отлично!

А какие улучшения жилища могут быть после 13 часов работы? Или вы не планируете доживать до старости? Таким как вы вообще нужно запрещать тогда.
Стирку то зачем к этому приплели? У вас машинка стоит в зале/спальне? она у вас не исправная?
А в целом механизма нет. Надо мной съемная квартира, 102 туда за год раз 8 вызывал. Никто никого наказывать не хочет и не будет. Максимум пальцем погрозят и уедут. Если квартиранты нормальные, то притихают, но большая часть притихает на пол часа-час и все по новой. Штрафов нет, наказаний тоже. Ну если убивать будут кого, то да, наверно увезут всех.
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§ Козлов я
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Козлов я


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Сообщений: 431
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Butch
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Butch


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Сообщений: 182
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Плохо пытались, наверное на работе "сильно устаёте". Машинка в прихожей, полуавтомат, а вот стены - все гипсокартонные, слышно даже как чавкают во время еды.
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§ maxsaf
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3470
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото к статье - ответ на все вопросы. Беруши - классная вещь. Я как-то работал в шумном помещении, там их выдавали, я взял с запасом - шикарно. Пришёл домой с работы, и захотелось вздремнуть. Дети прыгают, собаки лают - а тебе пофиг, красота. Они конечно разные бывают, но те, что у меня - можно с ружья палить рядом не нарушив сладкий сон. Кого замучал шум - советую попробовать разок. Вещь.
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§ таноми52
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.10.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:



Козлов, примите комплимент: Ваши иллюстрации к темам всегда к месту и с хорошим юмором
:-)
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§ Козлов я
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Козлов, примите комплимент: Ваши иллюстрации к темам всегда к месту и с хорошим юмором


:lol: :lol: :lol:
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§ Сергей_я
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.10.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
но те, что у меня - можно с ружья палить рядом не нарушив сладкий сон. Кого замучал шум - советую попробовать разок. Вещь.

цену и название скажите. Брал какие-то, за тыщу, толку не больше чем просто подушку на голову положить
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§ Victor Yang
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12033
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.10.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тишина понятие относительное.

Не относительное - всё измеряется в цифрах. Замер уровня шума осуществляется по ГОСТ 23337-2014 и должен проходить не менее 5 минут. А по таким делам, если шумят соседи, а не промышленное предприятие, очень сложно что-то доказать - если действительно шумно и ВСЕ соседи смогут найти время и подтвердить всё в суде - тогда можно доказать что-то. Если не смогут - представьте, 8 вечера - шум. Какая лаборатория по измерению уровня шума будет в это время работать? Или у полицейских есть шумомеры? А шумящий упрется - у меня не шумно было, в пределах нормы - как доказывать?

[Исправлено: Victor Yang, 18.10.2019 - 13:36]
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§ alex_60
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не относительное - всё измеряется в цифрах.


Цитата:
alex_60:
конечно есть нормы в дицибелах, есть шумомеры, частотные анализаторы, коррелометры для измерения.
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§ alex_60
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
цену и название скажите


в самолетах их дают в наборе с маской на глаза от света,расческой,зубной пастой,
зубной щеткой и прочей всякой фигней.
ни пробовал ни разу , валяется дома штук пять таких наборов.
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§ alex_60
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и вообще тишина, особенно абсолютная, оказывает негативное воздействие на психику человека.
человек начинает слышать звук своего сердца и течение крови по кровеносным сосудам.
и наоборот звуки не слишком большой громкости (20—60 дБ) положительно влияют на человека в любом возрасте.

[Исправлено: alex_60, 18.10.2019 - 13:51]
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