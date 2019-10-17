abaika95 "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане #81





(Полноправные пользователи) Сообщений: 964

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:35 Цитата-//В нормальной системе действительно комар носу не подточит - человек считает что какой-то там Карфаген где-то там и т.д., а кому что почудилось - его проблемы//





Да и без Карфагена тут много такого наговорено что и в самой демократичной стране его бы на карандаш очень плотно бы взяли) Сталкер прекрасно понимает что ему ничего не будет,вот и вещает как наш Марк Катон)



А так можно конечно ради интереса привязать к его словам



Ст.130 ч.3 УК РК от 2014

Ст 179 ч.2 УК РК от 2014

И если сильно уж прям придраться то СТ 373 ч.2 УК РК от 2014)



Но то все так) шютки)