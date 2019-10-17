abaika95 "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане #77





(Полноправные пользователи) Сообщений: 962

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:36 Цитата-// Ух ты))) О каких революциях и её детях тут речь? Я лишь наблюдатель! НО!....Карфаген должен быть разрушен...)))//



Ой как подстраховался) что тут скажешь Юрист-профессионал) к нему на Тачанке просто так не подъедешь)



Карфаген должен быть разрушен говорит, но если он разрушится то я как бы не при чем)

Ошибся я значит не пассионарий вы) наблюдатель обыкновенный ( наблюдателюс обыкновениюс) да ещё и подстрекатель это называется)