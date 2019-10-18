Lex Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 343

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:49 вчера чуть не сбил кеглю по рудненской. Шел в черной робе по проезжей части (тротуара там нет, глину месить никто не хочет). Освещения там никакого нет, не было и не будет. Хоть бы что нибудь отражало! В последний момент увернул от него. Был бы дождь, точно пополнил бы статистику кеглей.