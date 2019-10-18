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§ NG.kz
Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детей попросили прийти на акцию в яркой одежде, но большинство были в повседневных куртках. Хотя некоторые явно выделялся из толпы. Например, десятикласник Камиль ХАБИБУЛИН пришёл в резиновой маске оленя.
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§ лимон
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в темноте дорогу перехожу с включенным на стробоскоп фонариком, заметил, что водители на стробоскоп реагируют заранее, нежели просто светящий фонарик
на алишке продаются ленты светоотражающие на липучках, кто-нить заказывал?
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§ alex_60
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
alex_60


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Сообщений: 5390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///по вечерам, ночью и ранним утром происходит больше 30% случаев наездов на пешеходов//

освещение выключать не надо когда темно.
утром едешь, если пасмурно,темнота, темные дороги,
приходится перед пешеходными переходами нерегулируемыми
скорость до нуля снижать, потому что пешеходов не видно.
особенно если поток машин.
свет в полвосьмого выключается похоже.
так понял там по времени а не по темноте отключение.
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§ jekiboy
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
jekiboy


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Сообщений: 14
Регистрация: 22.09.18
Отправлено: 18.10.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
\\Подвело организаторов уличное освещение, которое не работало на участке пешеходной зоны от ул. Баймагамбетова до площади облакимата.\\
\\- Мы хотим, чтобы костанайцы носили более яркую одежду или крепили на своих куртках светоотражающие элементы, которые ещё называют фликерами\\

Совпадение????
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§ Lex
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
Lex


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Сообщений: 343
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 18.10.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера чуть не сбил кеглю по рудненской. Шел в черной робе по проезжей части (тротуара там нет, глину месить никто не хочет). Освещения там никакого нет, не было и не будет. Хоть бы что нибудь отражало! В последний момент увернул от него. Был бы дождь, точно пополнил бы статистику кеглей.
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§ Butch
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
Butch


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Сообщений: 180
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
десятикласник Камиль ХАБИБУЛИН пришёл в резиновой маске оленя. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36463

Поди-ж ты!!! Такой молодой, а уже как тонко "троллит". Видать умненький мальчик. :lol:
Вообще же проблема действительно достаточно острая...как всегда с "но". Но если этому пешеходу самому накласть с высоченной колокольни на свою безопасность то чего переживать?
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§ лимон
Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Такой молодой, а уже как тонко "троллит". Видать умненький мальчик


олень, в моем понимании, скорее ругательство или оскорбление, чем троллинг
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§ Козлов я
Re: Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от...
Козлов я


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Сообщений: 430
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разрешение от акимата на проведение мероприятия было? Мне кажется мальчик-олень протроллил наши власти... Ату его!
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§ Butch
Трудно быть ярким в темноте - акция по защите пешеходов от наездов автомобилей прошла в Костанае
Butch


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Сообщений: 180
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Хоть это и выходит за рамки статьи, отвечу. Для человека в душЕ не ведающего что дважды два равно четырём само существование знающего об этом является оскорблением. Но если бы человечество всю свою историю заглядывало в зады каждому обладателю подобной резиновой маски, то Вы бы как минимум не имели возможности оставить свой комментарий.
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