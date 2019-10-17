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§ NG.kz
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана.
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§ Kairat stayer
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Не будем торопить события, посмотрим.
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в том что Сталкер будет первой жертвой этого развала ( потому что революция всегда пожирает своих детей)

Ух ты))) О каких революциях и её детях тут речь? Я лишь наблюдатель! НО!
....Карфаген должен быть разрушен...)))
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§ abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Ух ты))) О каких революциях и её детях тут речь? Я лишь наблюдатель! НО!....Карфаген должен быть разрушен...)))//

Ой как подстраховался) что тут скажешь Юрист-профессионал) к нему на Тачанке просто так не подъедешь)

Карфаген должен быть разрушен говорит, но если он разрушится то я как бы не при чем)
Ошибся я значит не пассионарий вы) наблюдатель обыкновенный ( наблюдателюс обыкновениюс) да ещё и подстрекатель это называется)
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