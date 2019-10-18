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≡ В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют увеличить промежуток времени, в который запрещено нарушать тишину. Если сейчас за нарушение тишины штрафуют с 23.00 до 6 утра, то Минздрав предложил установить наказание за шум с 20.00 до 9 утра.
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§ alex_60
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тишина понятие относительное.
для одного работающий телевизор в соседнем доме спать не дает,
другому ходящие соседи с верхнего этажа.
да и частном секторе собаки гавкают всю ночь, петухи поют по утрам.
конечно есть нормы в дицибелах,
есть шумомеры, частотные анализаторы, коррелометры для измерения.
но по факту это то все фигня.
ну спел я песню в десять часов для души,и кто докажет что я превысил.
здесь больше к делающим ремонт днем и ночью относятся.
сверлят,штробят неделями.
таких да, можно засечь за преступлением.
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§ Butch
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одна поправка на "защиту" ленивых бездельников. Я ухожу на работу в 7 утра и возвращаюсь не раньше 8-ми вечера и если ещё желаю улучшить свой жилище или просто постирать одежду то тут же получу по рукам. Отлично!
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§ Vital
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8167
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.10.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня вешайтесь соседи. Я домой возвращаюсь . Уже всем обзвонил, народ ждёт и готов фестивалить. Нам до лампочки 20 часов. 8-)
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* Сергей_я
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2815
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.10.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Я ухожу на работу в 7 утра и возвращаюсь не раньше 8-ми вечера и если ещё желаю улучшить свой жилище или просто постирать одежду то тут же получу по рукам. Отлично!

А какие улучшения жилища могут быть после 13 часов работы? Или вы не планируете доживать до старости? Таким как вы вообще нужно запрещать тогда.
Стирку то зачем к этому приплели? У вас машинка стоит в зале/спальне? она у вас не исправная?
А в целом механизма нет. Надо мной съемная квартира, 102 туда за год раз 8 вызывал. Никто никого наказывать не хочет и не будет. Максимум пальцем погрозят и уедут. Если квартиранты нормальные, то притихают, но большая часть притихает на пол часа-час и все по новой. Штрафов нет, наказаний тоже. Ну если убивать будут кого, то да, наверно увезут всех.
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§ Козлов я
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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