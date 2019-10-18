abaika95 Re: Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 962

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:02 Цитата-// Спецдокладчика особенно беспокоит использование новых технологий в социальной сфере в тех странах, где пока не установлено верховенство права//



Хорошая отмазка как всегда в Американском духе) вы ребята не имеете права за своими террористами следить потому что вы отсталые) а вот мы имеем право следить и за вашими террористами и за вами,если что-то случится мы вам сообщим)





Цитата-// Большинство государств не предъявляют крупным технологическим компаниям требований по соблюдению прав человека//



Попробуй предъяви тут Гуглу что-нибудь) опять обвинят в затыкании доступа к информации)