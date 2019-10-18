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§ NG.kz
Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием для слежки за гражданами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спецдокладчик ООН Филип Олстон подчеркнул, что цифровизация госуслуг призвана повысить эффективность государственного управления. Жизнь граждан благодаря новым технологиям должна стать проще и лучше. Однако на деле применение цифровых систем означает нечто совсем иное.
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§ abaika95
Re: Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Спецдокладчика особенно беспокоит использование новых технологий в социальной сфере в тех странах, где пока не установлено верховенство права//

Хорошая отмазка как всегда в Американском духе) вы ребята не имеете права за своими террористами следить потому что вы отсталые) а вот мы имеем право следить и за вашими террористами и за вами,если что-то случится мы вам сообщим)


Цитата-// Большинство государств не предъявляют крупным технологическим компаниям требований по соблюдению прав человека//

Попробуй предъяви тут Гуглу что-нибудь) опять обвинят в затыкании доступа к информации)
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§ alex_60
Re: Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/Большой брат следит за тобой.//
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§ Козлов я
Re: Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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