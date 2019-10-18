abaika95 Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать негатив в СМИ #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 962

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:30 Цитата// Странно... мнение Абаева и абайки Заканыча по данному вопросу не совпало...//





Ой а я ошибся вчера я вот именно то что министр Абаев хотел сказать вот именно то я и поДдерживаю,да правильно говорит,молодец (аплодисменты)





А вообще нет) министр говорит //так устроены люди во всем мире// мол любят чернуху читать) это понятно это на уровне подсознательной психологии с древних времён у нас сидит,когда одному племени троглодитов очень нравились сплетни что другое племя попадало с края земли) такие слухи дополнялись вымыслами, догадками,отсюда кстати и зачатки религиозных верований пошли) но мы живём уже страшно сказать в 21 веке) человеческая психология так устроена когда человек постоянно читает про плохое которое ему настырно подсовывают, у человека начинается складывается ощущение что вот ему конкретно этому человеку прям плохо жить) а это доводит до нехороших последствий



Едет человек в джипе по городу из супермаркета с полным багажником еды, едет в свою квартиру,завтра этому человеку на работу,дома ждёт жена,дети и телевизор,у подъезда бегают детишки все радостные,баба Нюра поздаровалась говорит на выходные сын из командировки приезжает будут делать праздничный ужин для друзей,пригласила в гости,дома жена сделала пиццу,хочет новую шубу или в Тайланд,эх надо узнать за билеты,посмотрели телевизор,перед сном зашёл в интернет новости почитать



-алкаши убили своего друга и съели

-на трассе фура врезалась в автобус куча трупов

-звезда телесериалов смертельно больна,ей осталось немного

-во Франции новый теракт

-в Сирии сбили самолёт

-погода на завтра,холод,снег и сопли





И человек в сердцах восклицает,Господи как же плохо мы живём))