abaika95 "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 959

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:38 Цитата-//Я так и не понял - вы рады развалу союза и обретению независимости, или не рады. В одном посте печаль, в другом радость//



Я не рад развалу Союза!и всем последующим бедам после этого (этнические войны,экономический кризис) Но раз он уже развалился нужно принять это как данность и жить дальше, я рад что на его обломках получило независимость мое государство)



То что хочет Сталкер это будет уже крайняя степень деградации политического поля страны, по его сценарию чего он хочет добиться в итоге Казахстан не развалится на области в территориальном плане, но он развалится в плане социальном и экономическом, ирония судьбы будет в том что Сталкер будет первой жертвой этого развала ( потому что революция всегда пожирает своих детей)



Я этого не хочу и не приветствую, государственные потрясения интересны в книжках и в фильмах но не как на яву