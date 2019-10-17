/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процесс по делу в отношении Мадияра ЖАКУЛИНА, обвиняемого в убийстве Дмитрия Коржикова возле магазина «Коктем» в 7-м микрорайоне, продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 17 октября.
Читать новость

§ лимон
Re: «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гражданина Беларуси принудительно будут оттуда "приводить"?
Профайл

§ Сабыр
Re: «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,на мёртвого можно сейчас хоть какие слова и ругань навесить. А харчки наше всё. Никого не обвиняю,но парня загубил. И потом,зачем пьяному носить с собой нож??
Профайл

§ таноми52
Re: «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1136
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.10.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Потерпевшая также напомнила, что у Коржикова осталось двое детей: 8-ми и 3-х лет. От государства по утере кормильца им полагаются ежемесячные выплаты в размере 10 МРП каждому..."

Пусть потребует выплаты и от провокатора, этого мелкого ... человека без чувства ответственности. А, возможно, и мозгов.
Из-за таких мерзавцев и гибнут хорошие парни. А тут их сразу два.
Не лез бы, товарищ остался бы жив
Профайл

§ Coopidon
Re: «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.10.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ночь с 13-го на 14 июля я пошел в магазин «Коктем» и встретил во дворе знакомых пацанов, 

Мужику 26 лет, а он все ещё считает себя пацаном.
Цитата:
по его ощущениям, не понимал, почему Жигарев так реагирует на обычный плевок пьяного человека.

Дальше можно не продолжать...
Профайл

§ Мишаня
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.10.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Блин, мне намного больше. Да что там говорить, в звании дед. Однако друзья мои тоже пацаны. И чё теперь. Не считаю себя старпером. Это плохо?

[Исправлено: Мишаня, 17.10.2019 - 21:53]
Профайл

§ Coopidon
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.10.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Эко вас в крайности швыряет. Можете считать себя пацаном. Можете дитем. Если окружающие не против. Хотя как по мне, пацан это 10-17 лет. как то так...
Профайл

§ abaika95
Re: «Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Мужику 26 лет, а он все ещё считает себя пацаном//


Где он говорит что считает себя пацаном?) Что то не вижу в статье)
Профайл

§ elektron
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3692
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.19 - 23:29
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ abaika95
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 23:45
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ elektron
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3692
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Федора Михайловича Достоевского

Рад, что Вы знакомы с его творчеством. Но считаю не стоит переходить на подобный уровень общения ;-)
Я Вас почтительно уважаю как: Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение.
Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х годов / Под ред. Дмитрий Буланин, 1997.

Но тем не менее тоже общаюсь :lol: 8-)
Профайл

§ abaika95
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//подобный уровень общения//

А что вам в моем уровне общения показалось странным?) Никакой негативной мысли не задумывал когда сказал что вы олицетворяете здесь главного героя одного из важнейших романов Русской литературы князя Мышкина он если хотите знать добрейшей души человек,кристальной честности по словам автора задумывался как воплощение христианской добродетели или даже олицетворением Иисуса Христа) а вы что подумали?)
Профайл

§ elektron
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3692
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.10.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Наверное то же самое, что и модератор. За сим и откланяюсь! 8-)
Профайл

§ abaika95
«Я плюнул, он начал агрессировать...», - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили ключевого свидетеля в суде Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата// . За сим и откланяюсь!//

Спокойной ночи,рад продуктивной беседе)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 0
Всего: 84

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх