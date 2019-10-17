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≡ "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана.
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§ elektron
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3692
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

И даже если предположить, что тогдашний развал, связан полит-экономическими событиями "империи". То зачем сегодня продолжать начатое? :-x С медициной вроде опомнились. Про языковую проблему как бы подзабыли. А вот деревьям по более времени потребуется, если их ещё правильно высадят. Про образование молчу. Асфальтоукладчиков может тоже лучше из соседней страны нанимать, да и трубы прокладывать? :-x
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§ abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я так и не понял - вы рады развалу союза и обретению независимости, или не рады. В одном посте печаль, в другом радость//

Я не рад развалу Союза!и всем последующим бедам после этого (этнические войны,экономический кризис) Но раз он уже развалился нужно принять это как данность и жить дальше, я рад что на его обломках получило независимость мое государство)

То что хочет Сталкер это будет уже крайняя степень деградации политического поля страны, по его сценарию чего он хочет добиться в итоге Казахстан не развалится на области в территориальном плане, но он развалится в плане социальном и экономическом, ирония судьбы будет в том что Сталкер будет первой жертвой этого развала ( потому что революция всегда пожирает своих детей)

Я этого не хочу и не приветствую, государственные потрясения интересны в книжках и в фильмах но не как на яву
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§ elektron
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3692
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сельское хозяйство, загоняемое в тупик, забыл упомянуть. Судя по соседней ветке.
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§ Гога
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95 Здание кожевенного комбината на территории бывшей обувной фабрики в Кустанае,1906 года постройки. Фабрику начали демонтировать, что очень печально!

[Исправлено: Гога, 17.10.2019 - 20:52]
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§ abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоги а в Краснодаре как дела?) Все исторические здания 1906 года постройки на месте?) Или у себя там не интересуетесь историей все в чужую страну тянет покопаться?)
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§ Гога
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
elektron---Да запутался abaika95 совсем.Кого -то он не напоминает , того , который все знал .
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§ Гога
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.10.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---Да стоят , не трогают. В центральной части Краснодара находится 328 строений, являющихся особо охраняемыми объектами культурного наследия и памятниками архитектуры.
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§ elektron
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3692
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.10.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кстати, в мою бытность, диспетчер сетей должен был обеспечивать бесперебойное эл. снабжение потребителей.
Правда потом пришлось, вводить ограничения по причине нехватки "независимой" эл. энергии. Но чтобы отключать, для спиливания деревьев понедельно и прочего, не припомню, всегда перепитывали. Где эти ресурсы сегодня? Или энергетиков, тоже пора со стороны нанимать? 8-) ;-)
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§ Гога
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.10.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---Дом жилой 1914 года
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§ abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоги перед тем как воздух сотрясать погуглите чтоб удостоверится что у вас все тип-топ

www.yuga.ru/articles/culture/8105.html
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§ Гога
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.10.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95----Спасибо за информацию . Вы , наверное , только фото посмотрели ?? Жаль , до конца не дочитали , где сказано *Радует, что значительная часть исторических зданий Краснодара находятся в нормальном состоянии.*
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