NG.kz В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30% девушек бесплодны



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:03 Такие данные привела депутат Мажилиса Загипа Балиева при обсуждении проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Сейчас, по данным депутата Загипы Балиевой, дети приходят в первый класс здоровыми, а к 11 классу у 34% развивается сколиоз, у 72% снижается зрение.

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