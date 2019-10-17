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§ NG.kz
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана.
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* maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3461
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну так то были временные трудности ради светлого будущего, в котором вы сейчас и находитесь, получая удовольствие от каждого прожитого в новой реальности дня. Вас окружает только все хорошее, разве ради этого не стоило тогда немножко потерпеть? :lol:
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы бы резюме им скинули, вам бы точно доверили руководство филиалом партии по северному Казахстану

На такие должности не просятся, на них приглашают))))
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну так то были временные трудности ради светлого будущего, в котором вы сейчас и находитесь, получая удовольствие от каждого прожитого в новой реальности дня. Вас окружает только все хорошее, разве ради этого не стоило тогда немножко потерпеть//


Бред на бреде,ещё раз для тех кто в Канадском танке,мне больше вторые 90-е не нужны,ни для того 30 лет все это строилось налаживалось чтобы из-за пассионариев и политически безграмотных индивидуумов все это опять разрушить, тем более мы из 90-х вышли относительно бескровно,на этот раз такого шанса может не быть
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Являясь людьми нового склада в популяции, пассионарии ломают сложившийся уклад жизни, из-за чего вступают в конфликт с обществом. Они организуются в группы (консорции), те, в свою очередь, становятся ядрами новых этносов, образующихся обычно через 130—160 лет после «толчка», и выдвигают идеологии, становящиеся их доминантами.
О как)))))))))))
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§ elektron
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3685
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ни для того 30 лет все это строилось

Стесняюсь спросить, что именно? ;-)
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* maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3461
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
На такие должности не просятся, на них приглашают))))

В любом случае, идею вы правильно поняли ))
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Являясь людьми нового склада в популяции//

Да только на начальном этапе их деятельности им туговато приходится) да и не всегда они достигают успеха)

Цитата-//Стесняюсь спросить, что именно?//

То без чего человеческий социум не может взаимодействовать и жить спокойно- государственный аппарат и какую никакую политическую стабильность,ну а за ней и все остальное потихоньку (работа ещё идёт) что было разрушено или пришло в упадок)

[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 22:59]
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* Гога
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---*то было разрушено или пришло в упадок* --- боюсь спросить - кем разрушено ??
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-///* --- боюсь спросить - кем разрушено//

Боитесь а спрашиваете) безумная отвага?)

Ни кем а чем-развалом государства,знаете ли когда огромная империя рушится и все предприятия которые работали по примеру в одной части страны добывают сырье в другой части страны из этого сырья что-то делают а потом его продают и денюжки вносят в общий бюджет этого государства,то после развала все эти связи рушатся и предприятия от этого рушатся и люди умирают и дети голодают и на восстановления всех этих связей уходят годы......

В России к тому же к этой беде добавился Гайдар и война в Чечне,вообще ужас(


Если ваш вопрос глубже и вы опять боитесь его спросить то я отвечу и так, кем именно было разрушена эта империя? То берите билет Краснодар-Екатеренбург, по прибытию возьмите такси и назовите адрес ул.Бориса Ельцина 3, по приезду на этот адрес увидите музей первого президента РФ (удивительно) зайдите ознакомьтесь с историей разрушения империи под названием Советский Союз)
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* Гога
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---А в Казахстане кто промышленность уничтожил ??
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* Coopidon
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.10.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акцизы чем хорошо повышать? Беспроигрышный вариант. Никто возмущаться не будет. На сигареты-алкоголь повышают, ну так и надо. Ещё и население поддержит, типа пусть бросают. Меньше курильщиков, пьющих, пьющекурящих будет.
На бензин-соляру. Так, они и так богатые, раз есть автомобиль.
Что там осталось? Золото, ковры, хрусталь?
А там и продукты подоражают. Внезапно. А там и ...
Ну понятно...
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// ---А в Казахстане кто промышленность уничтожил ?//

Первую часть #38 перечитайте,ещё раз перечитайте, переперечитайте, как только возникнет желание положить ручки на клавиатуру и спросить ещё что-то,опять перечитайте #38 и с утра ещё дабы закрепить)
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