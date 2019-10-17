abaika95 "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане #38





(Полноправные пользователи) Сообщений: 953

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:15 Цитата-///* --- боюсь спросить - кем разрушено//



Боитесь а спрашиваете) безумная отвага?)



Ни кем а чем-развалом государства,знаете ли когда огромная империя рушится и все предприятия которые работали по примеру в одной части страны добывают сырье в другой части страны из этого сырья что-то делают а потом его продают и денюжки вносят в общий бюджет этого государства,то после развала все эти связи рушатся и предприятия от этого рушатся и люди умирают и дети голодают и на восстановления всех этих связей уходят годы......



В России к тому же к этой беде добавился Гайдар и война в Чечне,вообще ужас(





Если ваш вопрос глубже и вы опять боитесь его спросить то я отвечу и так, кем именно было разрушена эта империя? То берите билет Краснодар-Екатеренбург, по прибытию возьмите такси и назовите адрес ул.Бориса Ельцина 3, по приезду на этот адрес увидите музей первого президента РФ (удивительно) зайдите ознакомьтесь с историей разрушения империи под названием Советский Союз)