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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17559
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
/про какие цифры речь?)

Про Римские, наверное.
Ещё не перешли?... :lol: ;-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4071
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так, девчонки, прекращайте меня обсуждать))

Поздно!
Я великая татарская сваха
Ты влип :lol:
Купляй пинжак,гульнём на свадьбе :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17559
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я великая татарская сваха

Роза Сябитова, ты,это- штоле?... :lol: :oops:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Ещё не перешли?//

Нее пока не собираемся) а что это сейчас модно?) В Германии что как у нас варварскими Арабскими пользуются?)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.10.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так, девчонки, прекращайте


Йес, Вит! Для этого существует личка
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8166
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шо? Опять свадьба? Ну емое. Не как не получается по жить холостяком :oops:

[Исправлено: Vital, 17.10.2019 - 20:17]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4071
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Семья это чувство надёжности
Уверенности и даёт сил на
Прекрасное будущее
Дома всегда есть готовая еда
порядок и нет срача
Всегда чистая одежда
Бесплатный секс
И после моей политинформации ты ещё хочешь остаться холостяком? :lol:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8166
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хм. Заманчиво)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1397
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95-----Цитата:
вот предприятие большое в 1500 тыс. человек Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36461
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4071
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Вот жеж зануда,
Мало того,что пришёл в нашу песочницу
Со своими грязными лапками в цыпках
Так ещё мусолит одно и тоже :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3453
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дома всегда есть готовая еда порядок и нет срача Всегда чистая одежда Бесплатный секс

И все это будешь делать ты, Витал. Бесплатно )))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//abaika95-----Цитата:вот предприятие большое в 1500 тыс. человек//


Седня по невнимательности наехал на Юджина за что сейчас стыдно,сейчас каждый коммент обращённый ко мне по три раза перечитываю, Гоги
Что
Вы
Этим
Хотите
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