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§ NG.kz
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана.
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§ alex_60
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Перестал читать.
Выдаёшь на А4 тексты.
Статьи целые.
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


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Сообщений: 74
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вот вообще) вы сейчас столько понаписали что вас за это в России уже давно по статье о "оскорблении власти" взяли бы) никто не стучится сейчас к вам в дверь?)

Не смешите меня. По моим заявлениям полицией за последние два года было возбуждено более десяти уголовных дел по фактам совершённых преступлений в отношении меня лично или возглавляемой мною организации. В том числе, и одно о совершении тяжкого преступления в отношении меня. Могу по полочкам всё разложить, да лень просто - писать много. Подчеркну одно - несмотря на конкретные факты и доказательства причастности к совершённым преступлениям конкретных лиц, ни одно уголовное дело не раскрыто. По странному стечению обстоятельств, то видео записи доказательств с номерами машин из уголовных дел пропадают, то другое, то третье. Ваше МВД работает как-то странно. И это всё к вопросу о том, что в дверь ко мне никто не стучится за мою позицию. Ещё как стучатся! Просто ломятся! Даже изобьют тебе в собственном жилище, под видеозапись, и виновных нет... И, как ни странно, за этим всем стоит эта самая "кровавая охранка"! Куча доказательств о том, что за рядом преступлений стоят сотрудники КНБ - просто не замечается! Так Вы о чём мне хотите рассказать?!))) Что в этой стране безопасно защищать свои права или права других людей?! Ну я Вам ответственно отвечу - бред, вовсе не безопасно! А по сему Ваши письмена вызывают лишь улыбку...
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пишут люди не под фейками с открытых страниц и ничего не пропадают же по ночам) черный воронок за ними не приезжает)

... Карфаген должен быть разрушен)))))))
Ну))) Люди то пишут. И этих людей всех на карандаш берут))) Не хочу даже вдаваться в подробности. Подробностей сильно много уж. Тут диктатура. Махровая диктатура. Тут демократией не пахнет. И сказки про то, что воронки не подъезжают, очень не убедительны.
В общем и целом, я далеко не сторонник происходящего. К такой власти отношусь просто с отвращение.
... Карфаген должен быть разрушен)))))))
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// И этих людей всех на карандаш берут//

Ой ну это уже из области комедии) или романов типа 1984, если там всех на карандаш берут,то уже карандашную фабрику надо открывать ) любая бабуська в одноклассниках за "обоссно*ть" подъезда такие перлы выдает на всех начиная от КСК кончая Бараком Обамой)

Цитата-//Карфаген должен быть разрушен//

И что дальше?) Разрушим Карфаген засыпим его солью и как папуасы будет бегать без трусов на пепелище?) Ещё раз говорю я понимаю вашу злость и обиду,но вы ж ничего не предлагаете кроме как "разрушить государство" и в этом я с вами несогласен)
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§ Сталкер
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если там всех на карандаш берут

Зачем всех? Бабушек, думаю, не всех, но большинство всё же берут))) А остальных - так вообще всех)))
Вы говорили, воронки не подъезжают, а практика говорит о другом. Ещё как подъезжают. И просто из-за взглядов подъезжают, примеров в сети масса. А кто не просто говорит, а ещё что-либо делает, так там вообще у них все средства в ход идут, порой самые гнусные. Непомерно раздутый силовой аппарат имеет первостепенную задачу - не обеспечение правопорядка, а защитить саму власть от народа. Это очень даже очевидные вещи. Так что в демократию и отсутствие там надлежащего количества карандашей кто-то другой может и поверит))) А я вот к этой всей банде вполне уже сформировал чёткое и ясное отношение. И, кстати, позицию - лучше пусть эти, чем другие, вообще не разделяю. Архаизмом попахивает. Уже кажется, что пусть любые другие, чем эти обнаглевшие и до безобразия зажравшиеся. Никакого движения вперёд при существующем положении быть никак не может.
Карфаген должен быть разрушен...)))

[Исправлено: Сталкер, 17.10.2019 - 20:55]
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§ elektron
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Так Вы о чём мне хотите рассказать?!))) Что в этой стране безопасно защищать свои права или права других людей?! Ну я Вам ответственно отвечу - бред, вовсе не безопасно! А по сему Ваши письмена вызывают лишь улыбку...

Если бы улыбку. В НГ была статья о бизнесмене с Рудного, как майор полиции если не ошибаюсь, с гранатой "присосаться" решил. Тут волосы дыбом встают.
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* maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3453
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Вы бы резюме им скинули, вам бы точно доверили руководство филиалом партии по северному Казахстану :-) Не принимайте мои слова дословно, но идею вы думаю поняли ))

[Исправлено: maxsaf, 17.10.2019 - 21:11]
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Зачем всех? Бабушек, думаю, не всех, но большинство всё же берут))) А остальных - так вообще всех//

Ну эт чето вообще уже не серьёзно,либо вы троллингом занимаетесь сейчас, либо реально так всерьез думаете(

Ладно не буду вас переубеждать и что-то доказывать,мы живём в разных мирах и по всему странах немного(

Цитата-// Карфаген должен быть разрушен...)//

Так и не ответили что дальше после разрушения? Ничего? Радостный и весёлый будете бегать по обломкам а остальным что прикажите делать? Просто из-за вашей личной деятельности и неприязни предлагаете разрушить государство с живущими в нем миллионами людей?
..........................................
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* maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3453
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
предлагаете разрушить государство с живущими в нем миллионами людей?

А вас сильно печалит разрушение государства, в котором вы родились?
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// А вас сильно печалит разрушение государства, в котором вы родились?//


Сами то поняли что написали?
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