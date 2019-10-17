/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительно-монтажные работы будут вести с 16 октября по 1 ноября на перекрестке улиц Чкалова и Маяковского. Об этом сообщается на сайте акима города. В связи с этим изменятся маршруты движения автобусов.
Читать новость

§ лимон
Re: Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вечером вчера на Абая-Чкалова светофоры уже работали, передо мной двое водителей на красный проехали, внимание притупляется видимо и топят как раньше, по прямой
Профайл

§ seroff
Re: Перекресток на улице Чкалова перекрыли в Костанае
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 17.10.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и двойная сплошная осталась а все поворачивают на лева
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 3
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх