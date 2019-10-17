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≡ В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30% девушек бесплодны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30% девушек бесплодны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие данные привела депутат Мажилиса Загипа Балиева при обсуждении проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Сейчас, по данным депутата Загипы Балиевой, дети приходят в первый класс здоровыми, а к 11 классу у 34% развивается сколиоз, у 72% снижается зрение.
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§ КГСПС
Re: В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30%...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.10.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Главный гражданин нашей страны – это ребёнок./// Только им об этом не говорите. Для них и так уже нет авторитетов.
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* maxsaf
Re: В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30%...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3453
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
16% 25-летних мальчиков – импотенты

Отлично, трудоустраивайте проводниками :lol:
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30%...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3218
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.10.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные граждане страны, это августейшая семья, для них даже закон в конституции прописали
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§ elektron
Re: В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30%...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так может их на ориентацию проверить!? И процент сразу снизится ;-) :lol:
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§ drakon
В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30% девушек бесплодны
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17559
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
? И процент сразу снизится

До - нуля... :lol: :oops:
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