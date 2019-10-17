Цитата: abaika95:

Ну вот вообще) вы сейчас столько понаписали что вас за это в России уже давно по статье о "оскорблении власти" взяли бы) никто не стучится сейчас к вам в дверь?)

Не смешите меня. По моим заявлениям полицией за последние два года было возбуждено более десяти уголовных дел по фактам совершённых преступлений в отношении меня лично или возглавляемой мною организации. В том числе, и одно о совершении тяжкого преступления в отношении меня. Могу по полочкам всё разложить, да лень просто - писать много. Подчеркну одно - несмотря на конкретные факты и доказательства причастности к совершённым преступлениям конкретных лиц, ни одно уголовное дело не раскрыто. По странному стечению обстоятельств, то видео записи доказательств с номерами машин из уголовных дел пропадают, то другое, то третье. Ваше МВД работает как-то странно. И это всё к вопросу о том, что в дверь ко мне никто не стучится за мою позицию. Ещё как стучатся! Просто ломятся! Даже изобьют тебе в собственном жилище, под видеозапись, и виновных нет... И, как ни странно, за этим всем стоит эта самая "кровавая охранка"! Куча доказательств о том, что за рядом преступлений стоят сотрудники КНБ - просто не замечается! Так Вы о чём мне хотите рассказать?!))) Что в этой стране безопасно защищать свои права или права других людей?! Ну я Вам ответственно отвечу - бред, вовсе не безопасно! А по сему Ваши письмена вызывают лишь улыбку...