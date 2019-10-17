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§ NG.kz
Вкус ожиданий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый обед в новом кафе не очень удался. Попали мы туда с подругой, руководствуясь принципом «Все идут, и мы туда же». Нас даже предупредили: наплыв такой, что надо бы столик заказать, а то и не пообедаете. Хоть на вывеске Сaffe Boom и написано «кофейня», но, кроме кофе с десертами, там подают и супы, и салаты, и горячее. Мы вошли, предвкушая большое гастрономическое удовольствие.
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§ abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет это уже не смешно даже,Дракон скажите честно зачем вы столько еды в супермаркете фоткаете?)) Для чего???чтобы что??)
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* drakon
Вкус ожиданий
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон скажите честно зачем вы столько еды в супермаркете фоткаете?))

Тут тема - про еду. Я кому то - мешаю?

Вот другой суп,картоффельный,цена та же.
Пишу тут потихоньку,комменты - набираю...
:lol: :oops: :-P
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§ abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Пишу тут потихоньку,комменты - набираю...//

Нет я понимаю) ну вафли вы по дате получается фоткали вчера и что ждали удачного момента?) Когда тут будет тема про вафли и вы такой вуаля вот у нас вафли так вафли)) так?)
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* drakon
Вкус ожиданий
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
фоткали вчера и что ждали удачного момента?

Я знаю, что будет на следующей неделе... :lol: ;-)
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