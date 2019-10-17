abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3572





(Полноправные пользователи) Сообщений: 937

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:18 Я вообще удивлен что кто-то смотрит полит шоу тем более такие полит ангажированные Российские) не в плане того что ой смотрите хабар там правда,там также ересь) просто полит передачи это такая белебирда для сознания,там так облапашивают население что диву даешся) хотя на вкус и цвет на вкус и цвет......( извините у кого задел ваши чувства)