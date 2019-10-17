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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1394
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таноми52--- Попробуйте тоже разнообразить меню .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще удивлен что кто-то смотрит полит шоу тем более такие полит ангажированные Российские) не в плане того что ой смотрите хабар там правда,там также ересь) просто полит передачи это такая белебирда для сознания,там так облапашивают население что диву даешся) хотя на вкус и цвет на вкус и цвет......( извините у кого задел ваши чувства)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.10.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Попробуйте тоже разнообразить меню .


Вы на полном серьёзе решили, что в моё меню входит только Соловьёв?
О, горе мне! Какое убогое впечатление, видно, я произвожу! :-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1394
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
таноми52
----Рад разнообразию вашего меню ! :lol: :lol:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну. Почему бы и не послушать умных людей. Там не только же политики выступают, но много публичных людей, к примеру тот же Шахназаров. Послушать его точку зрения как режиссёра. И других не мало известных людей. Ещё нравится читать умные вызказывание многих форумчан. Например Таноми :oops:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вот все за*иют новость я наоборот потдерживаю

Вы вероятно хотели сказать - потею и сдерживаю. А злой т9 в одно слово ваших два соединил. Поддерживаю, уважаемый, поддерживаю. Только не говорите, что это ачипятка. Это ачипка :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.10.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Vital


Ты мне льстишь, но мерси!
А "покраснел-то" почему?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.10.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95


Абайка, в русском языке нет приставки "пот", а есть только "под". Отсюда - "поддерживаю" :-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы вероятно хотели сказать - потею и сдерживаю. А злой т9 в одно слово ваших два соединил. Поддерживаю, уважаемый, поддерживаю. Только не говорите, что это ачипятка. Это ачипка//


Бес праблем это ачипка)
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4066
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"покраснел-то" почему?

Он застенчевый оооочень
Берите пока тёпленький
Он парень добрый))
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Страница 239 из 239«1...237238239
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