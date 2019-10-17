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§ NG.kz
Вкус ожиданий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый обед в новом кафе не очень удался. Попали мы туда с подругой, руководствуясь принципом «Все идут, и мы туда же». Нас даже предупредили: наплыв такой, что надо бы столик заказать, а то и не пообедаете. Хоть на вывеске Сaffe Boom и написано «кофейня», но, кроме кофе с десертами, там подают и супы, и салаты, и горячее. Мы вошли, предвкушая большое гастрономическое удовольствие.
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§ abaika95
Re: Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо автору за добротное обозрение нового места) сам хотел туда зайти,постоянно проходя мимо видел что там тусуется много народа) но теперь чето расхотелось,цены ого-го)
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§ Мурзилка
Re: Вкус ожиданий
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 17.10.19 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна, эта кофейня того не стоит, были там с подругой в понедельник после обеда. Такое ощущение, что у нас народ вообще не работает, а только по кофейням ходит.
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§ лимон
Re: Вкус ожиданий
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кармана нет, теперь там одна полоса проезжей части машинами заставлена
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§ abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше за этой рубрикой не следил а вот теперь интересно стало) были ли уже обзоры с кафе "Амели" которое возле драм театра?обзор кафе " Моя Узбечка" ?

А то все хочу туда сходить и чет "руки не доходят")
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§ Тюльпанчик
Re: Вкус ожиданий
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 17.10.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
были ли уже обзоры с кафе "Амели" которое возле драм театра?обзор кафе " Моя Узбечка" ? А то все хочу туда сходить и чет "руки не доходят")

Можете смело идти и в Амели и в Узбечку. Прекрасные заведения. Мне они очень нравятся, вкусно, доступно, вежливо. В Амели прям дуновение Франции - он интерьера до фоновой музыки. Да и любителям питаться только ппшными блюдами там есть из чего выбрать, кто калории считает - так там для вас возле каждого салата, каждой каши пишут ккал. В узбечке восточная атмосфера, блюда по-восточному сытные, жирненькие))
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§ abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Можете смело идти и в Амели и в Узбечку//

Спасибо за совет) на выходных жребий брошу и одно из мест посещу)
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* drakon
Re: Вкус ожиданий
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего - себе, вафли 3.5 €.
Вот купил вчера в магазине.

Стоят 98 центов, вес 250 гр.
Завтра утром, будет на завтрак... :lol: :oops:
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§ юля елиссева
Re: Вкус ожиданий
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1316
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.10.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот - это я понимаю! Добротный и качественный разбор точки общепита. Все чётко и по полочкам. И фотки блюд присутствуют! Такие обзоры общепита реально интересно читать, в отличии от дурацких рецептов.
Давайте, Дора, требуйте от издателя финансирования обзоров в каждом номере!
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* drakon
Re: Вкус ожиданий
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кофе, то кофе. От 1.5 Евро.
А вот мой, от 5 центов.

В зависимости от молока,сахара... :lol: :oops: :-P
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* kbkz1980
Re: Вкус ожиданий
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4066
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт не пойму,где это?
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§ alex_60
Вкус ожиданий
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Бывшая комиссионка, напротив библиотеки.
Толстовки.

[Исправлено: alex_60, 17.10.2019 - 19:11]
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* drakon
Re: Вкус ожиданий
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. В целом оба - пюре как пюре, без особенностей.

Вот в магазине, суп- пюре,тоже без особенностей.

Томатный, 1 порция, стоит 79 центов...
:lol: :oops:
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* drakon
Re: Вкус ожиданий
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чёт не пойму,где это?

Цитата:

оценили симпатичный вид на Центральный сквер через огромные окна.

Не знает, Лилли, где центральный сквер.
Нурсултанкой, стала за 2 месяца...
:lol: :-o
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* kbkz1980
Вкус ожиданий
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4066
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я дома ужо :-P
Пошто не куплял супец?
Чёль уценку ждёшь :lol:
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