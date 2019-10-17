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§ NG.kz
Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство здравоохранения предлагает ввести оплачиваемый отпуск на срок до пяти дней для прохождения работником скрининга - профилактического медосмотра. Планируется, что этот отпуск не будет считаться как трудовой.
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§ abaika95
Re: Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость!) Только вот где столько врачей взять? Если вот предприятие большое в 1500 тыс. человек всех махом отправят на скрининг,больница что на месяц закроется для этого?) Или тяп ляп быстрей быстрей будут проверять?)
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§ Butch
Re: Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.10.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что за полумеры!? Сразу внести поправку о том чтобы работник вообще на рабочем месте не появлялся но заработную плату получал и всё.
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§ Vital
Re: Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут бы выбить простой отпуск, будет радость. А кому то ещё и за скрининг будут оплачивать. :-o
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§ Гога
Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95--- С таким количеством больница (а вернее - поликлиника ) и лет за 10 не справится ! :lol: :lol:
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