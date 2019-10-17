abaika95 "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 931

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:12 Цитата-// Если Вы не заметили, государство давно разрушено//



Я конечно плохо вижу но что-то не заметил что государство разрушено) у некоторых в головах может быть) но по факту,администрация работает,МВД работает,общественный транспорт работает,в супермаркетах еды завались, что разрушено?)



Цитата-// оппозиционеров Вы никогда не увидите в любой системе, где есть политическая монополия - они все или за бугром, или в тюрьмах, или в могилах гниют. Так и будет, пока есть монополия//



Откуда они появляются тогда?) Кто на митинги ходит?) Кто вот партию создаёт?) Не достойные конечно,но какие никакие)

А в тоталитарном союзе откуда они брались?) КГБ не КНБ за этим строже следило) и все ровно просочилсь как-то)





Цитата-// Как вывод, все несогласные с действительностью - враги режима. И неважно, почему и кто не согласен - они все работают на госдеп. Так пропаганда говорит. И Вы с нею))))//



Вот вы несогласный с действительностью и я вас не считаю шпионом госдепа и предателем) Что это ? Плохо пропаганда надо мной пороботала?)





Ну ладно я понимаю вас уже не изменить не переубедить) но просто назовите мне страну где за последние 30 лет сменили руководство и эта страна зажила как Швейцария? ( А все к этой мифической Швейцарии и стремятся)