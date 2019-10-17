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abaika95:
Нужна новая перестройка никто не спорит,но не такими жертвами как развал государства,экономическая разруха,обнищание народа,этнические войны и конфликты)
Если Вы не заметили, государство давно разрушено.
Страной правит партия жуликов и воров.
Достойных оппозиционеров Вы никогда не увидите в любой системе, где есть политическая монополия - они все или за бугром, или в тюрьмах, или в могилах гниют. Так и будет, пока есть монополия. Или Вы думаете при действующей власти может быть "достойный оппозиционер"?! Нет, конечно, не было, нет и не будет. И именно в этом смысл самой такой "монополии"!
В обратном меня убедить не получится)))
Как вывод, все несогласные с действительностью - враги режима. И неважно, почему и кто не согласен - они все работают на госдеп. Так пропаганда говорит. И Вы с нею))))
[Исправлено: Сталкер, 17.10.2019 - 16:57]