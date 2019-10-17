NG.kz Зачем нам столько «лежачих»?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:22 Сразу четыре искусственных неровности размещены на небольшом расстоянии друг от друга на участке дороги по ул. Сибирской, между ул. Ленинградской и ул. Садовой. Да, «лежачие полицейские» расположены рядом со школой «Озат», но с той стороны, где в ограждении школьного двора нет ни одного выхода, ни одних ворот, там сплошной забор, дети оттуда не могут внезапно выбежать на дорогу

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