abaika95 "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 928

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:35 Цитата-// Перемены однозначно нужны. Эта система себя изжила и сама по себе меняться не собирается. При существующем режиме коррупцией пронизано всё, что только можно. Нет независимой судебной системы - и только поэтому нельзя согласиться с существующим положением дел. Это как раз и есть следствие политической монополии партии жуликов и воров//







Перемены однозначно нужны и систему нужно модернизировать но НО, ещё раз все мы помним чем закончилась последняя перестройка в нашем (общем) государстве,те кто рад ее итогам наверно умолишенный человек либо тот кто с нее хорошо "поимел" и свалил перед самым пиком)



Нужна новая перестройка никто не спорит,но не такими жертвами как развал государства,экономическая разруха,обнищание народа,этнические войны и конфликты)



Я пока лично не вижу достойных оппозиционеров которые могут задать демократическую повестку для власти, все какие-то недалёкие хапуги (мое субъективное мнение) либо предатели, у нас 1000 примеров как к власти путем демократических преобразований искусственно созданных партий или группировок приходили откровенные проходимцы и враги государства, ну что уже даже не ловко повторять на Украине лучше стало? (Совершили перестройку) в Сирии лучше стало ( потдержанные США оппозиционеры развязали 8летнюю войну которой конца и края не видно) в Ливии,Египте,Тунисе лучше стало? В Армении что-то изменилось кардинально?



Перемены нужны,но без помощи "добрых" соседей и уж точно без их печенюшек)



[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 15:37]