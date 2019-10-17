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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в плане орфографии про меня можешь хоть что говорть я в этом туп как пробка

Орфография всегда коррелирует с количеством/обьемом прочитанных книг. И вот тут у меня возникают вполне обоснованные сомнения - а действительно ли Абайка читатель, или все-таки исключительно писатель с навыками копипасты и методичкой?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 928
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Орфография всегда коррелирует с количеством/обьемом прочитанных книг. И вот тут у меня возникают вполне обоснованные сомнения - а действительно ли Абайка читатель, или все-таки исключительно писатель с навыками копипасты и методичкой?//

Ну фу Макс такой взрослый и такую....несёшь) в книгах в первую очередь смысл нужно улавливать а не правильность написания того или иного слова искать) ой да и хоспади,мне вообще без разницы я и не претендую на книжного червя) можешь считать меня любителем детских книжек сродни Гоги и Земляка)


П.с.
Говорть про какие-то методички это моветон ,не будь как Серун а то как-то фу)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в книгах в первую очередь смысл нужно улавливать а не правильность написания того или иного слова искать

Дык никто из читающих этим особо и не занимается, в основном получают удовольствие от чтения, а правильное написание слов откладывается в памяти на подсознательном уровне. Я сам, к примеру, и десятой части правил русского языка не помню. Но это не мешает мне писать более-менее грамотно, без превышающего разумные пределы количества ошибок, а тем более для читающего человека, кем вы себя тут пытаетесь позиционировать - это не совсем приемлемо, имхо. Я не буду придираться к каждой ошибке, не делал этого и ранее. Просто примите к сведению мои замечания по этому поводу, ибо они обоснованные. Я не собираюсь Виталу ставить это в упрек - он простой хороший парень, смотрит рен-тв. Но вы, как знаток классической литературы, извольте соответствовать.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8161
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не правда, я ещё смотрю вечер с Соловьевым, 60 минут))) :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты тоже, как и я, подсел на это? Красавчег. Только это тяжелая дурь, тяжко будет соскочить ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

У тебя, кстати, тоже ошибка есть в последнем предложении. Но к тебе я не буду сильно придираться :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 928
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Просто примите к сведению мои замечания по этому поводу, ибо они обоснованные.//

Ааааа ну если так то йес сэр!!!) Разрешите деградировать дальше и писать комменты с кучей ошибок?)


Цитата-// вы, как знаток классической литературы, извольте соответствовать.//

Аще Классеку не лублу, мне раннесоветская проза по душе) знаете писатели и поэты от народа Шолохов,Бабель,Есенин,Твардовский)

Из дворян тока Симонова и Маяковского уважаю)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8161
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Скажи честно. У тебя есть слабое место? Должно же быть, не робот ведь. За че тебя можно ухватить, схватить, зажать к стене, довести до белого каления? У каждого есть. Рано или поздно мы узнаем))) ну а пока ты на коне! Поздравляю. :lol:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8161
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Присел конкретно. Даже стал пропущенные программы смотреть. 60 минут, Соловьёв, Норкин, Кузичев. Затянуло уже давно и не спрыгнуть)) :
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8161
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 928
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// За че тебя можно ухватить, схватить, зажать к стене, довести до белого каления?//

Есть такое место) но я думаю вам не понравится за него хвататся)))

Да и поздравлять меня я думаю не стоит) у меня нет цели "победить" быть "на коне" или "под конем" я просто пытаюсь создать разность мнений) ну не интересно же когда все ЗА) кто то должен быть и против течения) вот все за*иют новость я наоборот потдерживаю) все хвалят, я за*аю как тот стейк Юлин)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1389
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-[code]я просто пытаюсь создать разность мнений ---- А может просто покрасоваться на форуме ??
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
меня тоже бесы в голове. Хочу познакомится с умной, нежной, красивой взрослой женщиной от 50 лет и что б была похожа на актрису Керри-Энн Мосс. Не у кого нет на примете такой знакомой?)

Тему создай,авось подвезёт)))
Хоть на свадьбе назюзюкаемся всем форумом
:lol:
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