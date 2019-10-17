Цитата: abaika95:

в книгах в первую очередь смысл нужно улавливать а не правильность написания того или иного слова искать

Дык никто из читающих этим особо и не занимается, в основном получают удовольствие от чтения, а правильное написание слов откладывается в памяти на подсознательном уровне. Я сам, к примеру, и десятой части правил русского языка не помню. Но это не мешает мне писать более-менее грамотно, без превышающего разумные пределы количества ошибок, а тем более для читающего человека, кем вы себя тут пытаетесь позиционировать - это не совсем приемлемо, имхо. Я не буду придираться к каждой ошибке, не делал этого и ранее. Просто примите к сведению мои замечания по этому поводу, ибо они обоснованные. Я не собираюсь Виталу ставить это в упрек - он простой хороший парень, смотрит рен-тв. Но вы, как знаток классической литературы, извольте соответствовать.