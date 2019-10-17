abaika95 Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 923

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:14 Цитата-// . И че нехватает людям. Вроде добился хороших высот. Уважение, престижную работу, хороший доход, ан нет мало - хочу быть султаном//



Психическое состояние такое,человек может всю жизнь жить и желать кое чего нехорошего,но подавлять в себе эти позывы, вот буквально примерный семьянин,хороший труженик,отличный отец мечтает к примеру извращений с маленькими девочками,но давит в себе эти позывы потому что понимает что от его желаний разрушится вся его жизнь, но а этот индивидуум, не справился со своими "бесами", тем более всеобщий авторитет и какая никакая власть давали ему ложное ощущение безопасности,но ЧК не дремлет и чистит чистит общество от грязи)