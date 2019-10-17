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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в плане орфографии про меня можешь хоть что говорть я в этом туп как пробка

Орфография всегда коррелирует с количеством/обьемом прочитанных книг. И вот тут у меня возникают вполне обоснованные сомнения - а действительно ли Абайка читатель, или все-таки исключительно писатель с навыками копипасты и методичкой?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Орфография всегда коррелирует с количеством/обьемом прочитанных книг. И вот тут у меня возникают вполне обоснованные сомнения - а действительно ли Абайка читатель, или все-таки исключительно писатель с навыками копипасты и методичкой?//

Ну фу Макс такой взрослый и такую....несёшь) в книгах в первую очередь смысл нужно улавливать а не правильность написания того или иного слова искать) ой да и хоспади,мне вообще без разницы я и не претендую на книжного червя) можешь считать меня любителем детских книжек сродни Гоги и Земляка)


П.с.
Говорть про какие-то методички это моветон ,не будь как Серун а то как-то фу)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в книгах в первую очередь смысл нужно улавливать а не правильность написания того или иного слова искать

Дык никто из читающих этим особо и не занимается, в основном получают удовольствие от чтения, а правильное написание слов откладывается в памяти на подсознательном уровне. Я сам, к примеру, и десятой части правил русского языка не помню. Но это не мешает мне писать более-менее грамотно, без превышающего разумные пределы количества ошибок, а тем более для читающего человека, кем вы себя тут пытаетесь позиционировать - это не совсем приемлемо, имхо. Я не буду придираться к каждой ошибке, не делал этого и ранее. Просто примите к сведению мои замечания по этому поводу, ибо они обоснованные. Я не собираюсь Виталу ставить это в упрек - он простой хороший парень, смотрит рен-тв. Но вы, как знаток классической литературы, извольте соответствовать.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8158
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не правда, я ещё смотрю вечер с Соловьевым, 60 минут))) :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты тоже, как и я, подсел на это? Красавчег. Только это тяжелая дурь, тяжко будет соскочить ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

У тебя, кстати, тоже ошибка есть в последнем предложении. Но к тебе я не буду сильно придираться :lol:
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