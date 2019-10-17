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§ NG.kz
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36993
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат мажилиса парламента РК Шакир Хахазов озаботился негативным образом Казахстана в СМИ. При этом он отметил большое количество негативной информации даже в деловых изданиях.
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* maxsaf
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
думаю ПОКА что нет

Ну дайте знать, когда понадоблюсь ))
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* yudjin
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6153
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что должен сделать депутат с матерью которая выбросила своего ребенка?

Какое скудоумное мышление на уровне депутатов-одобрямсов.
Дык, може они должны принимать РАБОТАЮЩИЕ законы делающие жизнь любой матери настолько комфортной, что мыслей не возникало выбросить своё дитя от нищеты и безысходности. Да, конечно, бывают исключения связанные с психикой, но в целом то причины таких случаев бедственное положение.
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§ лимон
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мне сколько дадите, чтобы я вернулся? ))


вряд ли будет лучше чем в Канаде, даже с деньгами
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* maxsaf
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

У вас такой негативный образ сформировался о Казахстане. Во всем виноваты СМИ :lol:
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§ Kairat stayer
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Срочно, по примеру Саудовской Аравии и РФ, нужно создавать свою Фабрику троллей.


Ещё запретить публиковать информацию, которая выражает неуважение к государству и органам власти как там, принять закон о запрете фейковых новостей и о переходе на "Суверенный интернет", в народе прозвали чебурнетом. Кроме того в КоАП внести изменения и дополнить статьей "Злоупотребление свободой массовой информации", с вытекающими последствиями.

Подробнее здесь: https://47news.ru/articles/163716/
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§ лимон
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас такой негативный образ сформировался о Казахстане


почему негативный? может быть и так же, а если не лучше то зачем ехать :-)
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* maxsaf
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Раньше бы я назвал уйму причин. Но время делает свое дело...
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* abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Какое скудоумное мышление на уровне депутатов-одобрямсов.Дык, може они должны принимать РАБОТАЮЩИЕ законы делающие жизнь любой матери настолько комфортной, что мыслей не возникало выбросить своё дитя от нищеты и безысходности.//

Чьяб корова мычала а твоя б молчала Юджин)
Говорит о скудоумии и при этом утверждать что твоя страна экспортирует только конфетки и анекдоты) мистика)

вот Юджин обожаю твои статьи о урбанистике о за***и городского пространства) ты в своих материалах по аналитике даже Варламова обошёл,его уже блогеры травить начали о необъективности мол любой школьник может говорить что в "Рашке" все г***о и восхищаться Европой) но вот в других сферах какой-то непроходный офф у тебя) речь идёт о негативе, о чернухе в СМИ,что депутат хочет "разбавить" это дело а тебя опять понесло) какой закон депутат должен инициировать чтобы сожители подружек перестали убивать во время походов за грибами? Какую поправку в закон лично этот депутат должен внести чтобы подружки не боясь своего сожителя, доносили на убийц?
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* abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вряд ли будет лучше чем в Канаде, даже с деньгами//

В Костанае спецы Максовского профиля наврядли нужны) но в Нурсе и Алмате нужны точно,зп будет поменьше намного чем в Канаде,условия труда и проживания похуже)

Но на то она и трудовая миграция) если ты патриот и считаешь что твои знания нужны твоему государству останешся,если лёгкой жизни ищешь и баблишка то эмигрируешь как Таджик) хотя о чем я? даже ребята с Таджикистана в России работают и потом на родину едут)

[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 13:46]
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§ alex_60
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
наврядли нужны)


да их тут в Костанае сотнями с красными дипломами каждый год выпускают.Цитата:
abaika95:

Нурсе и Алмате нужны точно,зп будет поменьше намного


ну в Астане человек на замене катриджей в месяц
по полтора-два лимона получал.
так это было пять лет назад при курсе 180
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* maxsaf
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да их тут в Костанае сотнями с красными дипломами каждый год выпускают

Только у некоторых они за время работы торгашами на базарах - синеют. Или не было такого, и я просто негативный образ создаю?
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