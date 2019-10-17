abaika95 Триста метров и ни сантиметром ближе #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 916

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:19 Однабоко статья подана,что у этого Ягодина не поспрашивали как он видит эту ситуацию?



Интересный случай ИП открыли все оформили, а нормы не знают?

Ладно коровы а если они свиней бы завели,кто нибудь знает какой в свинарнике амбре?



Цитата-// никому в деревне,кроме Ягодина,их животноводство ее мешает//



Естественно не мешает, странная логика какая-то, почему у меня не спросили? мне тоже их животноводство не мешает, я ж не по соседству с ними живу)



Дракон вы в деревне живёте, что б в Германии сделали за то что сосед пожаловался на соседа(причем законно) на его деятельность?) Какие бы штрафы там были?)