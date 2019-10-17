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§ NG.kz
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36993
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 октября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор в отношении бывшего руководителя общественного объединения. Он признан виновным в изнасиловании.
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* Lex
Re: Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 17.10.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вангую, что к салату на его труханах добавиться колбаска разного сорта в ближайшее время )))
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§ Vital
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого. И че нехватает людям. Вроде добился хороших высот. Уважение, престижную работу, хороший доход, ан нет мало - хочу быть султаном и чтоб девочки вокруг голые бегали. Мозги походу под старость совсем уже неработают
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* abaika95
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// . И че нехватает людям. Вроде добился хороших высот. Уважение, престижную работу, хороший доход, ан нет мало - хочу быть султаном//

Психическое состояние такое,человек может всю жизнь жить и желать кое чего нехорошего,но подавлять в себе эти позывы, вот буквально примерный семьянин,хороший труженик,отличный отец мечтает к примеру извращений с маленькими девочками,но давит в себе эти позывы потому что понимает что от его желаний разрушится вся его жизнь, но а этот индивидуум, не справился со своими "бесами", тем более всеобщий авторитет и какая никакая власть давали ему ложное ощущение безопасности,но ЧК не дремлет и чистит чистит общество от грязи)
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§ pensioner
Re: Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
pensioner


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Сообщений: 82
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 17.10.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видно мужик с отменным здоровьем, только позволит ли оно ему вернуться на свободу через 19 лет.
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§ Vital
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да, согласен. Есть такое. У меня тоже бесы в голове. Хочу познакомится с умной, нежной, красивой взрослой женщиной от 50 лет и что б была похожа на актрису Керри-Энн Мосс. Не у кого нет на примете такой знакомой?)
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* abaika95
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// взрослой женщиной от 50 лет//

А что ей (о ком я так думаю идёт речь) уже от 50?)
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§ Vital
Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Незнаю. Вобщем можно <50> это не главное)) :oops:
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§ drakon
Re: Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17548
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кастрировать? Его.
Забыли?... :lol: :oops:
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§ директор пляжа
Re: Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А кастрировать? Его.

его жалко, важный шал, кого по-проще поймают, из числа челяди, их можно.
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