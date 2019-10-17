abaika95 Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 916

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:42 Цитата-// Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране//



Что должен сделать депутат с матерью которая выбросила своего ребенка?Профбеседу провести? Что должен сделать депутат с женщиной которая не сообщила в полицию о факте убийства ее сожителем ее же подруги? Ата-та сказать? Вопрос то стоит не в том что рты СМИ затыкать, просто чернухи можно и поменьше размещать либо дозировать, чернухи в любой стране мира навалом и в любой стране мира чернухой занимаются бульварные газетенки у которых есть свои балтуны в полицейских участках, проблема в том что "пипл" обожает хавать негативщину а ещё и прокомментировать ее,хорошие новости не так популярны,это уже вопрос психологии)





Цитата-// Мне сколько дадите, чтобы я вернулся//



А что ты популярная и талантливая личность ?)



Цитата-//Хотя нет, еще есть цукерки и анекдоты...Знатно стабильная экономика, однако..//



Кто о чем а Юджин о своем) я же не говорил о экономике и экспорте) а чисто о пиаре,рекламе и узнаваемости в мире)



И Юджин перед тем как делать выводы о экспорте погугли) а то как-то глупо опять)



www.nur.kz/1768822-cto-eksportiruet-kazahstan-v-drugie-strany.html