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≡ Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы пассажирского транспорта заявили перевозчики в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы пассажирского транспорта заявили перевозчики в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36993
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
48 направлений по внутриобластным маршрутам из 66-ти закрылись в последние 3 года. Об этом на заседании мониторинговой группы в проектном офисе «Костанай - адалдык аланы» сообщила учредитель ТОО «Костанайский автовокзал» Ботагоз БОПАТАЕВА.
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§ КГСПС
Re: Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 907
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 16.10.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первыми на дыбы встанут многодетные матери./// По стопам Божко пошёл. Тот в стойло, этот на дыбы.
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§ Coopidon
Re: Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы...
Coopidon


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Сообщений: 76
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кому сейчас легко?
Только почему, что межгород, что город, монополизировали 3-5 компаний? Все маршруты поделены. Одни и те же автобусы на одних и тех же маршрутах. Тендер с заранее известным победителем.
Из конкурентов, только эти нелегальные перевозчики.
Так а как же тогда капитализм, конкуренция, рыночные отношения?
Побоку?
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§ Coopidon
Re: Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы...
Coopidon


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Сообщений: 76
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маршруты убыточные. Почему мы должны возить детей за половину цены? - возмутилась она. - Мы ведь ни копейки субсидий не получаем. Хотя бы компенсац

Интересно, сколько стоил забор, вокруг автовокзала?
И, кстати, стоимость проезда для детей, инвалидов и пенсионеров, кажется регламентировано законом?
Всмысле, возмущаемся неисполнением законов нелегалами, а сами?
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§ Coopidon
Re: Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько раз ехал на этих, двухэтажных. На границе, из недр автобуса, выходят и встают в очередь. Кто такие? Где сели?
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* сайлау курманов
Re: Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3216
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я лично слышал разговор двух бомбил, чтобы стать бордюрщиком, надо всего лишь отдать полтинник ихнему бригадиру и ни один полицай не остановит , не говоря про госдоходы и прочие инспекции
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§ Victor Yang
Re: Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12030
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.10.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
И, кстати, стоимость проезда для детей, инвалидов и пенсионеров, кажется регламентировано законом?

Тут, я думаю, - бизнес сильно зажат со всех сторон - и стоимость проезда так просто не повысить, и автобусы новые нужны, и льготный проезд обеспечить. Тут надо какой-то "буфер" дать. Я бы предложил тем же перевозчикам иметь ещё и маршрутки со "свободной" ценой, которые будут устанавливать сами перевозчики, в зависимости от расходов. А большие автобусы пусть будут "социальными", но ходить реже чем сейчас.
Цитата:
Coopidon:
Тендер с заранее известным победителем. Из конкурентов, только эти нелегальные перевозчики.

В этом году тендер несколько раз был объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников.
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§ Vital
Повысить тариф и бороться с нелегалами - о кризисе системы пассажирского транспорта заявили перевозчики в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А меня удивляет такая забота о население за 10 теньге. Когда вокруг на все и вся растёт без всяких ограничений.
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