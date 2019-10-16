Цитата: Coopidon:

И, кстати, стоимость проезда для детей, инвалидов и пенсионеров, кажется регламентировано законом?

Тут, я думаю, - бизнес сильно зажат со всех сторон - и стоимость проезда так просто не повысить, и автобусы новые нужны, и льготный проезд обеспечить. Тут надо какой-то "буфер" дать. Я бы предложил тем же перевозчикам иметь ещё и маршрутки со "свободной" ценой, которые будут устанавливать сами перевозчики, в зависимости от расходов. А большие автобусы пусть будут "социальными", но ходить реже чем сейчас.

Цитата: Coopidon:

Тендер с заранее известным победителем. Из конкурентов, только эти нелегальные перевозчики.

В этом году тендер несколько раз был объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников.