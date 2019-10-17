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§ NG.kz
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36993
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат мажилиса парламента РК Шакир Хахазов озаботился негативным образом Казахстана в СМИ. При этом он отметил большое количество негативной информации даже в деловых изданиях.
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* abaika95
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пока мажилисмен озоботившись негативом раздает интервью) наши не побоюсь сказать уже всемирные молодые звёзды покоряют Ютьюб за один день уже 400 тыс. просмотров ,вот куда министерству информации надо смотреть, кого пиарить и потдерживать,вот они брэнд Казахстана, лучший молодой клипмейкер,лучший молодой стендап комик, и лучший молодой рэпер постсоветского пространства работали над совместным превью роликом) комментарии (хоть где-то) положительные) Россияне просто "писаются" от наших)

www.youtube.com/watch?v=_FD1v2kt468
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§ Vital
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нурлан прикольный комик. Молодец.
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§ лимон
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россияне просто "писаются" от наших)


эм, гражданство у него РК?
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* abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// эм, гражданство у него РК?//

Честно не знаю) пусть хоть и Американское будет это не главное)а главное что все знают что он Казах из Казахстана и постоянно в своих скетчах хоть где-то и негативно но рассказывает о Казахстане) тем более они резко как-то волной одновременно "выстрелили" Сабуров,Сеитов,Скриптонит-Жалелов) кстати кто не смотрел у Сеитова есть неплохой клип (106 млн просмотров) на песню ещё одного Казахского рэпера jah khalib-Мамедова- "Медина") тоже в свое время "выстрелила"

Может мы не там ищем?) Надо шоу-бизнес развивать вон у нас сколько талантливых, а мы все туристов привлечь не можем) своих надо вернуть из за границ дать денег,дать актеров,дать массовку если понадобится воинскую часть какую-нибудь напречь на это дело и пусть снимают снимают снимают)

[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 11:06]
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§ yudjin
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Труп новорожденного нашли в мусорном баке в Павлодаре», «Мужчина поджег жену в Нур-Султане», и это далеко не полный перечень.

Депутат ХаХазов точно на своём месте сидит?
Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране, в которой они как бы власть, а прилагать максимум сил, чтобы таких случаев было меньше?

Цитата:
епортажи об открытии бутиков, хозяйками которых являются жены крупных бизнесменов, дают повод для дискредитации Казахстана.

Ну что греха таить, в своих рядах то тоже имеются модные штучки...
вспомнил...
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* maxsaf
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
своих надо вернуть из за границ дать денег

Мне сколько дадите, чтобы я вернулся? ))
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* юля елиссева
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.10.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо увеличивать армию нурлыботов! Срочно, по примеру Саудовской Аравии и РФ, нужно создавать свою Фабрику троллей. А то, по тому же сайту НГ, видно, что наши доморощенные нурлыботы не обладают нужной квалификацией и вычисляются за пару комментов.
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§ yudjin
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Надо шоу-бизнес развивать вон у нас сколько талантливых, а мы все

эт дааа.... дюже гарно спевучий братский народ есть ... но кроме поставок "поющих трусов" на просторы союза шо то другим экспортом в последние лет 5 не отмечается...
Хотя нет, еще есть цукерки и анекдоты...
Знатно стабильная экономика, однако...
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§ Vital
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Женщине с большой грудью, не смотрят в зубы(с)))
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* abaika95
Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Может задача депутатов не затыкать рты СМИ по ужасающим фактам в стране//

Что должен сделать депутат с матерью которая выбросила своего ребенка?Профбеседу провести? Что должен сделать депутат с женщиной которая не сообщила в полицию о факте убийства ее сожителем ее же подруги? Ата-та сказать? Вопрос то стоит не в том что рты СМИ затыкать, просто чернухи можно и поменьше размещать либо дозировать, чернухи в любой стране мира навалом и в любой стране мира чернухой занимаются бульварные газетенки у которых есть свои балтуны в полицейских участках, проблема в том что "пипл" обожает хавать негативщину а ещё и прокомментировать ее,хорошие новости не так популярны,это уже вопрос психологии)


Цитата-// Мне сколько дадите, чтобы я вернулся//

А что ты популярная и талантливая личность ?)

Цитата-//Хотя нет, еще есть цукерки и анекдоты...Знатно стабильная экономика, однако..//

Кто о чем а Юджин о своем) я же не говорил о экономике и экспорте) а чисто о пиаре,рекламе и узнаваемости в мире)

И Юджин перед тем как делать выводы о экспорте погугли) а то как-то глупо опять)

www.nur.kz/1768822-cto-eksportiruet-kazahstan-v-drugie-strany.html
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* maxsaf
Re: Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что ты популярная и талантливая личность ?

Не, я просто специалист в области цифровизации и интернета с двумя красными дипломами и 20-летним стажем в IT. :oops: :-(

Такие вам наврятли нужны, да что это вообще такое - IT :-P :lol:
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