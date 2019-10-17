/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36990
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ впервые после сложения полномочий главы государства дал эксклюзивное интервью агентству «Хабар». В частности, он развеял слухи по поводу двоевластия в стране.
Читать новость

§ Lex
Re: Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 17.10.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда лапшу сдать можно? Уши болят от тяжести!
Профайл

* abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Хотя сложно представить, чтобы во Франции президент Эмманюэль Макрон обращался за консультациями к своему предшественнику Франсуа Олланду//

Ну давайте порассуждаем,примеров то можно много привести) почему именно современность надо брать?)можно и в истории покопаться, Сталин и партийное руководство неоднократно обращались к Ленину(когда тот уже фактически не управлял) за советом по тому или иному вопросу деятельности советского государства)
один из создателей государства Израиль, Давид Бен-Гурион даже после прекращения политической карьеры пользовался очень большим авторитетом и к нему за советом обращались многие последующие президенты Израиля)

первый президент США Вашингтон (отец отечества) после окончания своего второго срока президентства,часто посещал строящуюся столицу (названную в честь него) и вносил свои коррективы по тем или иным вопросам) и второй президент США Джон Адамс к ним прислушивался ( куда деваться? первый президент все таки)

Ну и конечно Россия) многие наверно не знают в период бытности В.Путина премьер-министром, во время конфликта с Грузией 08.08.08. отставные Российские генералы утверждают что ждали "пинка" на начало ответных действий на Грузинскую агрессию от! Владимира Владимировича находившегося в этот момент в Пекине) не от действующего президента ждали приказ а от премьер-министра) вот он какой авторитет то у Владимира Владимировича! даже после понижения его слушались)


Цитата-// Правда, и здесь случаются накладки. Например, президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании в акимате Нур-Султана 8 октября напоминает//

А в чем накладки то?) Что второй президент во всем должен быть согласен с первым?) Тандем по всем вопросам?) Ну это я уже не знаю) междусобойчик какой-то тогда будет а не политическое поле)

[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 09:59]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 2
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх