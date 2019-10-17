abaika95 Тимур ГАФУРОВ: Между первым и вторым #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 907

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:56 Цитата-// Хотя сложно представить, чтобы во Франции президент Эмманюэль Макрон обращался за консультациями к своему предшественнику Франсуа Олланду//



Ну давайте порассуждаем,примеров то можно много привести) почему именно современность надо брать?)можно и в истории покопаться, Сталин и партийное руководство неоднократно обращались к Ленину(когда тот уже фактически не управлял) за советом по тому или иному вопросу деятельности советского государства)

один из создателей государства Израиль, Давид Бен-Гурион даже после прекращения политической карьеры пользовался очень большим авторитетом и к нему за советом обращались многие последующие президенты Израиля)



первый президент США Вашингтон (отец отечества) после окончания своего второго срока президентства,часто посещал строящуюся столицу (названную в честь него) и вносил свои коррективы по тем или иным вопросам) и второй президент США Джон Адамс к ним прислушивался ( куда деваться? первый президент все таки)



Ну и конечно Россия) многие наверно не знают в период бытности В.Путина премьер-министром, во время конфликта с Грузией 08.08.08. отставные Российские генералы утверждают что ждали "пинка" на начало ответных действий на Грузинскую агрессию от! Владимира Владимировича находившегося в этот момент в Пекине) не от действующего президента ждали приказ а от премьер-министра) вот он какой авторитет то у Владимира Владимировича! даже после понижения его слушались)





Цитата-// Правда, и здесь случаются накладки. Например, президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании в акимате Нур-Султана 8 октября напоминает//



А в чем накладки то?) Что второй президент во всем должен быть согласен с первым?) Тандем по всем вопросам?) Ну это я уже не знаю) междусобойчик какой-то тогда будет а не политическое поле)



[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 09:59]