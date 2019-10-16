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§ NG.kz
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36990
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Павла Казанцева, правила биржевой торговли позволяют предприятиям-посредникам, не имеющим ни складов хранения, ни железнодорожных подъездных путей, скупать очень крупные объемы угля и тут же, на самом разрезе, продавать в два раза дороже.

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§ КГСПС
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
КГСПС


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Сообщений: 907
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 16.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И они ещё возмущаются, что Россия мешает вывозить уголь на Украину. Своих сначала обеспечьте нормально.
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§ Coopidon
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Coopidon


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Сообщений: 76
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему на угольном разрезе товар стоит 3,5-5 тысяч тенге за тонну, а, пройдя через "сито" посредников, конечному потребителю реализуется по цене 14-22 тысячи тенге за тонну? В схеме поставок угля от недропользователей до потребителей задействована многоуровневая посредническая структура. А 

Так рынок же!
Все верно, крупный, средний, мелкий опт и розница.
Интересно почем бензин на выходе НПЗ?

[Исправлено: Coopidon, 16.10.2019 - 21:15]
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§ Vital
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Так очивидно что 25 теньге литр. А потом крупный, средний, мелкий опт, ну и конечно акциз)
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§ Coopidon
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так очивидно что 25 теньге литр. А потом крупный, средний, мелкий опт, ну и конечно акциз)

Ну тут, наверняка, все в попядке, без посредников!
Иначе, уже бы обеспокоились!
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§ Vital
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно почему так. Шахтёр получает 5000. А посредник 15000.. Посредник непереробатывает дальше эту продукцию, она идёт к покупателю не в упаковке а в том же виде как вышла из земли.
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§ Coopidon
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Интереснно почему так. Шахтёр получает 5000. А посредник 15000.. Посредник непереробатывает дальше эту продукцию, она идёт к покупателю не в упаковке а в том же виде как вышла из земли.

Потому что шахтер лучше владеет кайлом, а посредник-языком.
8-)
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§ Victor Yang
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12028
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.10.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве спекуляции на бирже - это не нормально?
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§ elektron
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3682
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.10.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А разве спекуляции на бирже - это не нормально?

На бирже "играют" ;-) А тут, с углём, как впрочем и многим другим, спекуляция.
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§ Butch
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.10.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А разве спекуляции на бирже - это не нормально?

Нет! Это не нормально! В отношении такой нетребовательной к скорости оборота отрасли так и подавно.
Спекуляция на бирже хотя бы должна быть с риском, здесь-то какой риск?!
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§ Добринцофф
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6753
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.10.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спекуляции на бирже нормальное явление,депутат чё с луны свалился?
Во всём мире спекулянты покупают и продают нефть,сахар,апельсиновый сок и.т.д и зарабатывают либо влетают на этом.
Цитата:
Butch:
Спекуляция на бирже хотя бы должна быть с риском, здесь-то какой риск?!

Риск потерять свои деньги,цена может не только расти, но и падать.
Это весной перед началом сезона варенья многие закупились сахаром в надежде заработать на этом, так же как и все предыдущие года, а он взял и не подорожал,более того постепенно начал дешеветь.
С углём может быть то же самое.
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§ Добринцофф
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6753
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.10.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
На бирже "играют" А тут, с углём, как впрочем и многим другим, спекуляция.

Игра на бирже,спекуляция на бирже одно и то же.
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§ Добринцофф
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6753
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.10.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Интереснно почему так. Шахтёр получает 5000. А посредник 15000..

У шахтёра физический труд,всё что от него требуется-это надолбить 10-20 вагонеток угля за смену ,заработать свои 5000 и можно идти отдыхать.
Посредник рискует деньгами,сегодня он купил большую партию угля допустим на 100млн,договорился с потребителями, что в течении такого то срока привезёт им уголь,подписал кучу договоров и бумаг,что в случае непоставки заплатит штраф,а на шахте форс-мажор,всё взорвалось шахтёры под землёй угля в ближайшее время не будет и чё делать?Можно попрощаться со своими 100млн и плюс к этому ещё и кучу неустоек выплатить.
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§ Butch
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.10.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Вы конечно же понимаете что говорите сейчас о предприятии занимающимся организацией сбыта и транспортировкой (а при необходимости ещё и хранением), тем самым избавляя производящее предприятие от соответствующего подразделения в своём составе.
Однако исходя из содержания статьи-"6 компаний скупили без остатка 566 тысяч тонн угля"- уголь приобретается уже произведённый, таким образом отметается риск гипотетического форс-мажора на шахте; "и тут же, на самом разрезе, продавать по цене в два раза дороже" отсутствует необходимость складирования и хранения; и наконец уголь, являясь энергоресурсом, в нашем до мозга костей традиционалистском государстве является более ликвидным ресурсом чем сахар. Так что пример был прямо сильно неудачным, на мой взгляд.
Таким образом если биржевая деятельность хоть как-то и может оправдывать своё существование то никак не получение 100%-ной прибыли.
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§ Добринцофф
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6753
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.10.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
и наконец уголь, являясь энергоресурсом, в нашем до мозга костей традиционалистском государстве является более ликвидным ресурсом чем сахар.

Я с вами не соглашусь,вот вам лично уголь нужен?Вот и мне он нафик не нужен,и 200000 человек проживающих в уютных квартирах в городе Кустанай он то же не нужен,а сахар нужен всем каждый день.
Цитата:
Butch:
Однако исходя из содержания статьи-"6 компаний скупили без остатка 566 тысяч тонн угля"- уголь приобретается уже произведённый, таким образом отметается риск гипотетического форс-мажора на шахте;

Честно говоря не знаю какой они покупают уголь произведённый или в счёт "будущего урожая",но риски есть всегда.
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