Цитата: Butch:

и наконец уголь, являясь энергоресурсом, в нашем до мозга костей традиционалистском государстве является более ликвидным ресурсом чем сахар.

Я с вами не соглашусь,вот вам лично уголь нужен?Вот и мне он нафик не нужен,и 200000 человек проживающих в уютных квартирах в городе Кустанай он то же не нужен,а сахар нужен всем каждый день.

Цитата: Butch:

Однако исходя из содержания статьи-"6 компаний скупили без остатка 566 тысяч тонн угля"- уголь приобретается уже произведённый, таким образом отметается риск гипотетического форс-мажора на шахте;

Честно говоря не знаю какой они покупают уголь произведённый или в счёт "будущего урожая",но риски есть всегда.