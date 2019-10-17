NG.kz Вкус ожиданий



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36990

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:12 Первый обед в новом кафе не очень удался. Попали мы туда с подругой, руководствуясь принципом «Все идут, и мы туда же». Нас даже предупредили: наплыв такой, что надо бы столик заказать, а то и не пообедаете. Хоть на вывеске Сaffe Boom и написано «кофейня», но, кроме кофе с десертами, там подают и супы, и салаты, и горячее. Мы вошли, предвкушая большое гастрономическое удовольствие.

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