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§ NG.kz
Вкус ожиданий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36990
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый обед в новом кафе не очень удался. Попали мы туда с подругой, руководствуясь принципом «Все идут, и мы туда же». Нас даже предупредили: наплыв такой, что надо бы столик заказать, а то и не пообедаете. Хоть на вывеске Сaffe Boom и написано «кофейня», но, кроме кофе с десертами, там подают и супы, и салаты, и горячее. Мы вошли, предвкушая большое гастрономическое удовольствие.
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* abaika95
Re: Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо автору за добротное обозрение нового места) сам хотел туда зайти,постоянно проходя мимо видел что там тусуется много народа) но теперь чето расхотелось,цены ого-го)
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§ Мурзилка
Re: Вкус ожиданий
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 17.10.19 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна, эта кофейня того не стоит, были там с подругой в понедельник после обеда. Такое ощущение, что у нас народ вообще не работает, а только по кофейням ходит.
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* лимон
Re: Вкус ожиданий
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.10.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кармана нет, теперь там одна полоса проезжей части машинами заставлена
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* abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше за этой рубрикой не следил а вот теперь интересно стало) были ли уже обзоры с кафе "Амели" которое возле драм театра?обзор кафе " Моя Узбечка" ?

А то все хочу туда сходить и чет "руки не доходят")
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