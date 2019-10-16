Цитата: kbkz1980:

Ну тут вы мимо,там и моська и фихура хороша,правда поведение с отклонением



Чёта как-то, пренебрежительно отозвалась об ОМ, надеюсь он в добром здравии. Абайка предполагал что он того, то есть покинул нас, правда не уточнял на какое время по продолжительности. А Виталий отмечал, что через пару месяцев вернётся отдохнувшим. Я бы не сказал, что у него прям слишком поведение было с отклонениями, но задиристый был точно.