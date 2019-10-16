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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошим новостям надо радоваться.
и у себя и у соседей.
вот в Туле торжественно открыли сушилку для белья во дворе.
https://cityduma.tula.ru/media/news/45401/
как не порадоваться за тульчан.
неправильно. в Туле живут туляки.
за туляков порадоваться значит.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 15:34]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.10.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- -- Да было где-то мне в укор поставлены Цапки и самый коррупированный край России !?!?!?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну тут вы мимо,там и моська и фихура хороша,правда поведение с отклонением


Чёта как-то, пренебрежительно отозвалась об ОМ, надеюсь он в добром здравии. Абайка предполагал что он того, то есть покинул нас, правда не уточнял на какое время по продолжительности. А Виталий отмечал, что через пару месяцев вернётся отдохнувшим. Я бы не сказал, что у него прям слишком поведение было с отклонениями, но задиристый был точно.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.10.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю , у **abaika95* через пару дней юбилей будет - 1 000 комментов , да и ещё за полтора месяца !! Просто ударник капиталистического труда ! :lol: :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4061
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.10.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Чёта как-то, пренебрежительно отозвалась об ОМ

Это был комплимент и только.

Цитата:
Гога:
*abaika95* через пару дней юбилей будет - 1 000 комментов

Абайкин еще не проставился
:lol:
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
//Отцыфрованный тоже всякую ф. рень смотрел// Ну вот а говорили новенькая) оцифрованного знаете)

Так, давно НГ читаю!
Цитата:
abaika95:
про фильм,не нравится не смотрите, на вкус и цвет товарищей нет)

И не уговаривайте!
Это из этого фильма ваша аватарка?
Боюсь приснится ночью, так неприятность может случится :-x
А цитировать, учитесь, а то так и будете с лупой ...цитаты цитировать

[Исправлено: Coopidon, 16.10.2019 - 22:23]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2864
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.10.19 - 03:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А зачем? Бить будешь?)) предупреждаю, у меня чёрный пояс по домино.

Почему ты так решил?!Просто хотелось общения в реале.Ведь все мы здесь,в Интернете,немножечко не те,какие на самом деле.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2864
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.10.19 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
ударник капиталистического труда

Клавиатурного.
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