Добринцофф Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат... #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6752

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:15 Спекуляции на бирже нормальное явление,депутат чё с луны свалился?

Во всём мире спекулянты покупают и продают нефть,сахар,апельсиновый сок и.т.д и зарабатывают либо влетают на этом.

Цитата: Butch:

Спекуляция на бирже хотя бы должна быть с риском, здесь-то какой риск?!

Риск потерять свои деньги,цена может не только расти, но и падать.

Это весной перед началом сезона варенья многие закупились сахаром в надежде заработать на этом, так же как и все предыдущие года, а он взял и не подорожал,более того постепенно начал дешеветь.

С углём может быть то же самое.