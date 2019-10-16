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§ NG.kz
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36986
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Павла Казанцева, правила биржевой торговли позволяют предприятиям-посредникам, не имеющим ни складов хранения, ни железнодорожных подъездных путей, скупать очень крупные объемы угля и тут же, на самом разрезе, продавать в два раза дороже.

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§ КГСПС
Re: "Скупают и продают в два раза дороже" - депутат...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 907
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 16.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И они ещё возмущаются, что Россия мешает вывозить уголь на Украину. Своих сначала обеспечьте нормально.
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* Coopidon
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Coopidon


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Сообщений: 75
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему на угольном разрезе товар стоит 3,5-5 тысяч тенге за тонну, а, пройдя через "сито" посредников, конечному потребителю реализуется по цене 14-22 тысячи тенге за тонну? В схеме поставок угля от недропользователей до потребителей задействована многоуровневая посредническая структура. А 

Так рынок же!
Все верно, крупный, средний, мелкий опт и розница.
Интересно почем бензин на выходе НПЗ?

[Исправлено: Coopidon, 16.10.2019 - 21:15]
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§ Vital
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8151
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Так очивидно что 25 теньге литр. А потом крупный, средний, мелкий опт, ну и конечно акциз)
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* Coopidon
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так очивидно что 25 теньге литр. А потом крупный, средний, мелкий опт, ну и конечно акциз)

Ну тут, наверняка, все в попядке, без посредников!
Иначе, уже бы обеспокоились!
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§ Vital
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8151
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно почему так. Шахтёр получает 5000. А посредник 15000.. Посредник непереробатывает дальше эту продукцию, она идёт к покупателю не в упаковке а в том же виде как вышла из земли.
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* Coopidon
"Скупают и продают в два раза дороже" - депутат заявил об угольном сговоре
Coopidon


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Сообщений: 75
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Интереснно почему так. Шахтёр получает 5000. А посредник 15000.. Посредник непереробатывает дальше эту продукцию, она идёт к покупателю не в упаковке а в том же виде как вышла из земли.

Потому что шахтер лучше владеет кайлом, а посредник-языком.
8-)
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