Цитата: Kairat stayer:

там со слов чиновника указано как условно завоёвывать мясной рынок (крылья, тумены, туменбасы, мынбасы, жузбасы), затем дальше двигаться, соблюдая алгоритм действии, а так конечно никогда ничего не поймёте.

Не пойму.

Причём Чингисхан?

Устраивать условно набеги на мясные рынки? И тем их завоевать?

Чингисхан что сделал? Если сначала, его воинские подразделения формировались по родо-племенному признаку, что иногда делало их небоеспосбными.

Чингисхан понял это, и приказал формировать отряды с жёсткой ответственностью подразделений за действия каждого воина его составляющего.

Это был верный тактический шаг.

Но при чем здесь овцеводство?