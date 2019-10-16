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§ NG.kz
Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36986
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения. Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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* Butch
Re: Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.10.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С чего бы устойчивым и финансово независимым предприятиям по собственной воле вешать себе на шею нахлебников, которые наверняка ещё и в хозяйственную деятельность свои моськи суют.
Если предприятие обладает означенными качествами, то это как минимум означает что дела свои оно ведёт на порядок эффективнее чем любой банк свои в этой стране (им же постоянно почему-то требуется помощь от государства).
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* Coopidon
Re: Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там, с пенсионными, которые вложили в Азербайджан?
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* Butch
Re: Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Утверждают что вернули эти деньги и даже с 4-х процентным приростом в валюте.
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* Coopidon
Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Ну и хорошо!
Только странно. Привлекаем инвестиции иностранцев, а сами вкладываем в чужие банки.
Наверно я не экономист :-o
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* Butch
Цивилизовать рынок аренды квартир поручил Токаев
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.10.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Не беда :-)
Инвестор в обыденном понимании представляет собой источник денег и не более того. Тогда как на деле он ещё зачастую и источник-разработчик идеи. И потом прямые вложения в бизнес это на мой взгляд излишне рискованное мероприятие для пенсионных активов, а внутренние банки по видимому не в состоянии более или менее эффективно обработать такие суммы.
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