Цитата: Почему на угольном разрезе товар стоит 3,5-5 тысяч тенге за тонну, а, пройдя через "сито" посредников, конечному потребителю реализуется по цене 14-22 тысячи тенге за тонну? В схеме поставок угля от недропользователей до потребителей задействована многоуровневая посредническая структура. А

Так рынок же!

Все верно, крупный, средний, мелкий опт и розница.

Интересно почем бензин на выходе НПЗ?



[Исправлено: Coopidon, 16.10.2019 - 21:15]