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§ NG.kz
Эта дорога, видимо, для бессмертных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть место в Костанайской области, где 9,3 км машины едва преодолевают за полчаса. Координаты нам прислали на WhatsApp, приложив к ним коллективное письмо в несколько инстанций, жители села Лесное Федоровского района. Того самого, название которого стало торговой маркой молочной продукции, известной не только в РК, но и в России. Современная ферма располагается на краю населенного пункта, дорога к которому просто ужасна.
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§ юля елиссева
Re: Эта дорога, видимо, для бессмертных
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1314
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 10.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто сегодня из нурлыботов дежурит на сайте? Ответьте, почему село до сих пор носит неруханическое название? Есть ведь уже факты чуда, когда сразу после переименования автоматически, сами по себе, ремонтируются дороги и коммуникации. Сразу вырастают небоскребы и виллы. Как, например, произошло в граде Тобыле!
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§ Butch
Re: Эта дорога, видимо, для бессмертных
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.10.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наглядный показатель пустого трёпа! Уже ЕСТЬ предприятие работающее в том числе и на экспорт и никакого стимула со стороны государственного управления в отношении него, а также людей обеспечивающих его работу.
Но сколько высокопарных слов о "необходимости привлекать инвесторов". Инвестор посмотрит на то что есть и будучи человеком культурным не станет говорить прямо своего мнения по этому поводу, но отвернувшись пробормочет что-то вроде "чур меня" перекрестится и ускоренным шагом поспешит покинуть сей райский уголок.
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§ Vital
Эта дорога, видимо, для бессмертных
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8149
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Да всё они понимают. Только чихать они хотели на этих инвесторов и на другую лабуду. Главная и важная задача это набить свой карман и открыть крупный счёт на Кипре. И не че страшного если поймают за руку, можно ради такого и годик отсидеть.
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§ Butch
Эта дорога, видимо, для бессмертных
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.10.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ни по одному пункту нет возражений. Да и мысль была не о них. О людях ловящих с благостной (и оттого немного глуповатой) улыбкой каждое слово исторгаемое из уст "государственных мужей", и восхищающихся трудноописуемой некомпетентностью.
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