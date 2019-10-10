Butch Re: Эта дорога, видимо, для бессмертных #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 168

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:19 Наглядный показатель пустого трёпа! Уже ЕСТЬ предприятие работающее в том числе и на экспорт и никакого стимула со стороны государственного управления в отношении него, а также людей обеспечивающих его работу.

Но сколько высокопарных слов о "необходимости привлекать инвесторов". Инвестор посмотрит на то что есть и будучи человеком культурным не станет говорить прямо своего мнения по этому поводу, но отвернувшись пробормочет что-то вроде "чур меня" перекрестится и ускоренным шагом поспешит покинуть сей райский уголок.