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≡ Фура съехала в кювет на Качарской трассе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Фура съехала в кювет на Качарской трассе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло утром, 16 октября. Об этом в редакцию "НГ" сообщили очевидцы.
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§ drakon
Re: Фура съехала в кювет на Качарской трассе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это она, по трассе - ехала?... :-o
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§ Butch
Re: Фура съехала в кювет на Качарской трассе
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже больше Вам скажу. Существует значительная вероятность что то место куда она съехала больше "трасса" чем то откуда :lol:
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