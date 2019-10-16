abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3538





(Полноправные пользователи) Сообщений: 904

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:29 Цитата-// Привык на диване удобно лечь и смотреть)/



В кинотеатре смотрел,хотя и пожалел потом, такие фильмы надо в одинокого дома смотреть а тут с одной стороны жуют, с другой п***ят, с третьей телефон гудит,ещё топят как в бане, и до туалета долеко))) ну жди Витал к концу декабря в хорошем качестве,обычно они через 2-3 месяца после премьеры заливают) король лев и история игрушек 4 уже есть в хорошем качестве, у кого есть дети,советую глянуть) да и у кого нет тоже можно глянуть для разнообразия))))